München/Frankfurt am Main - Der FC Bayern München hat den deutschen Nationalspieler Nathaniel Brown unter Vertrag genommen.



Der 23-Jährige wechselt von Eintracht Frankfurt nach München und unterschreibt beim Rekordmeister einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031, teilte der Verein am Freitag mit.



Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, sagte: "Nathaniel Brown bringt ein Profil mit, welches im heutigen Fußball sehr gefragt ist. Mit seiner Schnelligkeit und Dynamik hat er sich zuletzt stark entwickelt, und wir alle sind überzeugt, dass er hervorragend zum FC Bayern passt." Zugleich unterstreiche dieser Transfer den "Anspruch, junge deutsche Top-Spieler frühzeitig an den FC Bayern zu binden. Das war schon immer Teil unserer DNA und soll auch in Zukunft so bleiben."



"Der FC Bayern gehört zu den besten Vereinen der Welt. Die Chance, für diesen Club zu spielen, bedeutet mir unglaublich viel und erfüllt mich mit Stolz. Zudem komme ich aus Bayern, was es noch spezieller macht", ließ sich Brown zitieren.





© 2026 dts Nachrichtenagentur