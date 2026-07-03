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Sonntag, 05.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Freitag nachbörslich: Copper One trifft sichtbare Kupfersulfide - warum Montag der entscheidende Tag wird!
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WKN: A2QBX7 | ISIN: US98422D1054 | Ticker-Symbol: 8XPA
Tradegate
03.07.26 | 21:47
11,660 Euro
-0,51 % -0,060
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
ASIEN
RENIXX
1-Jahres-Chart
XPENG INC ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
XPENG INC ADR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
11,66011,74019:04
11,60011,82003.07.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
FERRARI
FERRARI NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FERRARI NV331,85-0,03 %
XPENG INC ADR11,660-0,51 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.