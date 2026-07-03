XPeng L03 - KI Auto von Ex-Ferrari-Designer
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|Numbers Don't Lie: Ferrari Is Still a Unicorn and Still a Big Buy Despite Luce Backlash
|Fr
|Ferrari appeals to traditionalists with new V12 manual gearbox limited edition
|Fr
|XPeng L03 - KI Auto von Ex-Ferrari-Designer
|XPeng L03 - KI Auto von Ex-Ferrari-Designe
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|UBS raises Ferrari stock price target to $497 on fundamentals
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|FERRARI launches British Grand Prix capsule collection
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|Why Xpeng Stock Was a Winner This Week
|Fr
|XPeng Hits Fourth Consecutive German Sales Record Ahead of L03
|Fr
|XPeng L03 - KI Auto von Ex-Ferrari-Designer
|XPeng L03 - KI Auto von Ex-Ferrari-Designe
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|Fr
|Xpengs Weltmarkt-Stromer Mona L03 geht in China in den Vorverkauf
|Der Mona L03, das erste SUV der Xpeng-Submarke Mona, ist in China ab sofort im Vorverkauf bestellbar. Den Launch des Modells wird Xpeng am 16. Juli feiern - aber nicht in China, sondern in München....
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|Fr
|300 Models Battle in the 100,000-150,000 Yuan Red Ocean, How Will XPENG MONA L03 Break Out?
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