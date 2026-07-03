3i Group - Action fürs Depot
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|Trust Spot: Biotech Growth soars 21%; 3i Group regroups after May slump; Seraphim Space steps back from high
|Fr
|3i Group - Action fürs Depot
|3i Group - Action fürs Depo
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|%
|3I GROUP PLC
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