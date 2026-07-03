Die Micron-Aktie meldet sich am Freitag eindrucksvoll zurück. Nach dem deutlichen Rücksetzer vom Vortag legt der Speicherchip-Hersteller kräftig zu und knüpft damit an seinen langfristigen Aufwärtstrend an. Im Fokus bleibt vor allem die starke Nachfrage nach KI-Speicherlösungen, die das Unternehmen zu einem der größten Profiteure des KI-Booms gemacht hat.Kräftige Gegenbewegung nach Rücksetzer Mit einem Plus von mehr als fünf Prozent steigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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