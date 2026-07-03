Michael Burry wettet gegen Micron. Die Aktie ist 2026 massiv gestiegen. Doch der "Big Short"-Investor sieht Zyklusrisiken, während Bullen weiter auf den KI-Speicherboom setzen. Michael Burry setzt offenbar auf fallende Kurse bei Micron Technology. Der durch "The Big Short" bekannte Investor erklärte in einem Substack-Beitrag, er habe die Aktie bei 1.051,87 US-Dollar geshortet. Burry sieht die Rallye des Speicherchip-Herstellers kritisch. Sie sei aus seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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