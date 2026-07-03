Die UBS hat ihr Kursziel für die Lufthansa-Aktie von 9,60 € auf 11,00 € angehoben. Das ist ein deutlicher Sprung nach oben, und die Einstufung bleibt "Buy". Was steckt dahinter? Schwaches Quartal, aber bessere Schätzungen UBS-Analyst Jarrod Castle räumt offen ein, dass Lufthansa ein schwieriges Quartal hinter sich haben dürfte. Das Ebit, also das operative Ergebnis, soll im Jahresvergleich deutlich gefallen sein. Trotzdem hat Castle seine Gewinnschätzungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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