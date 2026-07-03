Nachdem die Renk-Aktie Ende Juni auf ein neues 12-Monatstief gefallen war, konnte sie sich in den letzten fünf Handelstagen um +12% erholen. Könnte diese Nachricht den Aufschwung beschleunigen und ist die Aktie des Getriebeherstellers ein Kauf? Eine strategische Akquisition Renk hat heute eine interessante Akquisition bekanntgegeben. Der deutsche Getriebeproduzent übernimmt David Brown Defence. Das britische Unternehmen ist ebenfalls ein Spezialist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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