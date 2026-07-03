ROUNDUP: Rheinmetall erwartet Einbußen nach Absage von Fregatte F126

DÜSSELDORF - Der Rüstungskonzern Rheinmetall erwartet nach der Stornierung des Programms für die Fregatte F126 Einbußen. So könnte der Umsatz im laufenden Jahr dadurch bis zu 300 Millionen Euro weniger betragen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Im zweiten Quartal habe Rheinmetall hingegen sein Umsatzwachstum deutlich beschleunigt, es dürfte über 60 Prozent liegen, hieß es weiter.

Renk baut Marine-Geschäft mit Übernahme aus



AUGSBURG - Der Getriebehersteller Renk verstärkt sich im Marinegeschäft. Dazu übernimmt das Unternehmen den britischen Hersteller David Brown Defence, wie Renk am Freitag in Augsburg mitteilte. Finanzielle Details nannte der Konzern nicht. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass die Bewertung bei 200 bis 250 Millionen US-Dollar liegen könnte.

Vossloh erhält Aufträge aus China



WERDOHL - Vossloh hat zwei Aufträge für Bahn-Neubaustrecken in der Provinz Shandong im Osten Chinas gewonnen. Das Unternehmen werde dabei Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit Befestigungssystemen ausstatten, teilte Vossloh am Freitag in Werdohl mit. Die Lieferungen sollen 2027 beginnen, die Produktion erfolge im chinesischen Werk Kunshan. Den Auftragswert bezifferte der Bahntechnikkonzern auf rund 60 Millionen Euro.

Nvidia & Co: USA dominieren Börsen - Deutschland fällt ab

FRANKFURT - Die USA dominieren mit dem KI-Boom die Riege der wertvollsten Börsenkonzerne der Welt - und Deutschland fällt zurück. Nur Siemens schafft es nach einer Studie der Beratungsgesellschaft EY in die Liste der Top 100 der teuersten Börsenunternehmen. Der Münchner Dax-Konzern landet auf Platz 72. Zu Jahresbeginn waren auch SAP und Allianz im Ranking vertreten, sie fielen aber zum Endes des ersten Halbjahres auf Platz 114 und 115.



Weitere Meldungen



-ROUNDUP: Zehntausende protestieren gegen Sparkurs von Mercedes-Benz -Julius Bär ernennt Peter Burrill per Mitte August zum Finanzchef -VW-Aufsichtsrätin: Werksschließungen keine Zukunftsstrategie -ROUNDUP 3: Linke will neues Heizgesetz vor Gericht vorerst stoppen -Solar-Yacht - erste Taufe auf Stralsunder Werft seit langem -Verleger Friedrich gibt operative Führung seiner Medienholding ab -DJV: Koalitionspläne bedrohen Informationsfreiheit

-Trump: Nichts falsch an Millionen-Geschäften meiner Familie -Umsetzung erschwerter Krankschreibungen noch offen

-Beispiellose Nasa-Mission zur Satellitenrettung gestartet -Mecklenburg-Vorpommern verabschiedet sich von Microsoft -Hausärzte kritisieren geplante Krankschreibungs-Regel -Es werden noch immer Einweg-Plastikstrohhalme verkauft -Selenskyj drängt auf eigene Produktion für Patriot-Raketen -Straßenverkehr in Deutschland hängt weiter an fossilen Energien -Arbeitsmarkt für IT-Berufe wird enger

-Starke Mietsteigerungen in deutschen Großstädten

-Messe in Hannover mit Millionenverlust - Gelände soll verkleinert werden -EU-Debatte zu 'Chatkontrolle' geht in die nächste Runde°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



DE0007030009, DE0007164600, DE0007667107, DE0008469XXX, DE0007236101, DE000RENK730