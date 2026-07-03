Die Debatte über mögliche Beschränkungen chinesischer Wechselrichter aufgrund von Cybersicherheitsbedenken gewinnt in Europa weiter an Fahrt. In den vergangenen Wochen hatten sowohl die Europäische Kommission als auch die Bundesregierung erklärt, mögliche Maßnahmen gegen den Einsatz chinesischer Wechselrichter zu prüfen. Zudem hat die Europäische Investitionsbank (EIB) ihre Finanzierungsrichtlinien angepasst und investiert keine EU-finanzierten Projekte mehr, in denen Wechselrichter von Herstellern aus als Hochrisiko eingestuften Staaten eingesetzt werden. Vor diesem Hintergrund stellt sich die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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