Baden-Baden - Der Rapper Finch steht mit "Aussenseiter Spitzenreiter" neu auf Platz eins der deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.Finch hatte seinen aktuellen Erfolg bereits kommen sehen - und rappte im Intro: "Und das sechste Album wird die vierte Eins, merk dir den Tag." Der ist demnach also heute, Freitag, der 3. Juli 2026.Die bisherige Spitzenreiterin Olivia Rodrigo ("You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love") wird in den Album-Charts auf Platz fünf verdrängt. Dazwischen platzieren sich ebenfalls als Neueinsteiger auf Platz zwei die Hannoveraner "Fury in the Slaughterhouse", die im kommenden Jahr ihr 40. Bandjubiläum feiern, mit "Changes", das den Abschluss ihrer Comeback-Trilogie bildet.Muse steigen mit "The Wow! Signal" neu auf Platz drei ein, auf Rang vier gibt es noch einen Re-Entry von Metallica, der sogar so ähnlich heißt, nämlich "Reload".Das DFB-Team ist zwar raus, aber in den Single-Charts nimmt die Fußball-WM weiter Fahrt auf: Der offizielle Song des Turniers, "Dai Dai", steht nun erstmals an der Spitze - und beschert Superstar Shakira ihren fünften Nummer-1-Hit. Die gemeinsam mit Burna Boy entstandene Nummer verdrängt den Viral-Track "Gut genug" (Kitschkrieg, Blumengarten & Shirin David) an die zweite Stelle.Bronze holen wie in der letzten Woche Summer Cem & Billa Joe ("Killy Manjaro"). Während Peter Schillings Torhymne "Major Tom (Völlig losgelöst)" erwartungsgemäß abrutscht (von Platz 56 auf 79), hält sich "Waka Waka (This Time For Africa)" (Shakira feat. Freshlyground, 39) einigermaßen konstant.Als höchste Neueinsteiger knacken die HipHop-Songs "Sprite" (Bonez MC, Gzuz & Jugglerz, vier) und "Lovesick" (6PM Records & Sosa La M, elf) beide die Top 20.Die offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Sie sollen 90 Prozent aller Musikverkäufe abdecken. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von ca. 2.600 Händlern/Filialen sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Streaming-Plattformen.