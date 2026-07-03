Von Helmuth Fuchs Eine von allen Betroffenen und Beteiligten als Mann «gelesene» Person (Penis im Stringtanga, Körperbehaarung) möchte sich, gegen den Protest einiger der anwesenden Frauen, Zutritt zum speziell für Frauen reservierten FKK-Bereich im Freibad Marzili in Bern verschaffen. Personal, professionelle Schlichter im Dienst der Stadt und herbeigrufene Polizistinnen und Polizisten können die Situation nicht entschärfen, die trans Frau will ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab