DJ PTA-AFR: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß
---- 114-117 WpHG
München (pta000/03.07.2026/15:42 UTC+2) - Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.bmwgroup.com/de/investor-relations/unternehmensberichte.html Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
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Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com ISIN(s): DE0005190003 (Aktie) DE0005190XXX (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1783086120577 ]
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July 03, 2026 09:42 ET (13:42 GMT)