Genf - Das Schweizer Private-Banking-Technologiegeschäft FNZ Switzerland SA, das bisher unter dem Namen New Access firmierte, wird künftig unter der Marke Objectway Switzerland geführt. Mit der Übernahme begrüsst Objectway mehr als 160 Mitarbeitende, die ihre Expertise aus der Entwicklung innovativer und mehrfach ausgezeichneter Lösungen für über 40 Privatbanken einbringen. Die Akquisition sei ein wichtiger Schritt in der Wachstumsstrategie des Unternehmens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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