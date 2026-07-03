Die Schaeffler-Aktie sorgt nach einer schwierigen Phase wieder für etwas Optimismus. Positive Analystenstimmen, Fortschritte bei der Integration von Vitesco sowie Zukunftsthemen wie Robotik und industrielle Automatisierung rücken wieder stärker in den Fokus. Gleichzeitig sendet auch das Chartbild erste positive Signale. Analysten bleiben optimistisch Zuletzt erhielt die Schaeffler-Aktie Rückenwind von mehreren Analystenhäusern. So bestätigte Jefferies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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