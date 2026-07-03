Unter dem Codenamen "Project Aion' hat Microsoft offenbar eine agentische Alternative zu Windows 11 entwickelt. Es gibt allerdings mehrere Anzeichen, dass dieses "Copilot OS" vorerst nicht veröffentlicht wird. Im Oktober 2021 hat Microsoft Windows 11 eingeführt. Die neue Version des Betriebssystems kam allerdings bei vielen Nutzer:innen nicht gut an - auch wegen der vielen neuen KI-Funktionen. Wie Windows Latest jetzt auf Basis eines durchgesickerten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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