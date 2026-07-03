© Foto: Evan Vucci - Pool ReutersDie obersten zehn Prozent besitzen mehr als 87 Prozent der Aktien und Fondsanteile. Für viele Amerikaner bleibt der Bullenmarkt unerreichbar.Donald Trump verkauft die Rallye am US-Aktienmarkt als Gewinn für alle. Auf die Frage nach seinem lukrativen Aktienportfolio sagte der US-Präsident am Mittwoch laut CNBC: "Wissen Sie, warum ich Gewinne mache? Weil der Aktienmarkt steigt - da profitiert jeder." Die großen Indizes liefern ihm auf den ersten Blick Munition: Der Dow Jones legte im ersten Halbjahr um 8,9 Prozent zu, der S&P 500 um 9,6 Prozent, der Nasdaq um 13 Prozent. Der Russell 2000 sprang sogar um fast 22 Prozent nach oben und erzielte damit seine beste Halbjahresbilanz seit 1991. Doch …
Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US02079K3059,US4581401001,US5949181045,US67066G1040,US2605661XXX,US6311011XXX,US78378X1XXX,2455711,US7827001XXXDen vollständigen Artikel lesen
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