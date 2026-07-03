Frankfurt/Main - Zum Wochenausklang hat der Dax nochmal zugelegt und dabei neue Rekorde markiert. Zum Xetra-Handelsschluss standen 25.779,31 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal, das waren 0,8 Prozent mehr als am Vortag und der höchste Dax-Schlusskurs aller Zeiten. Im Handelsverlauf wurde das absolute Allzeithoch um 17:16 Uhr bei exakt 25.826,78 Punkten markiert.



Dabei wurde der deutsche Leitindex nicht von den US-Märkten irritiert, denn die waren wegen des dortigen "Independence Day" geschlossen. Besonders gefragt im Dax waren Papiere von Eon, die bis kurz vor Handelsende über vier Prozent zulegten, aber auch Daimler Truck, Hochtief, Siemens und Gea waren zu diesem Zeitpunkt alle jeweils über zwei Prozent im Plus.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1441 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8740 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte ebenfalls deutlich profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.168 US-Dollar gezahlt (+1,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 117,12 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis bewegte sich dagegen wenig: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 71,83 US-Dollar, das waren 3 Cent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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