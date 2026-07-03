RBC-Analyst Mark Fielding hat das Kursziel für Siemens Energy auf 210 Euro angehoben und erwartet im zweiten Halbjahr 2026 einen deutlichen Anstieg des bereinigten Ebita. Die Aktie profitiert von starken Trends wie Elektrifizierung, Stromnetzausbau und dem Energiebedarf von KI-Rechenzentren, steht nach einer kräftigen Rally aber unter hohem Erwartungsdruck. Entscheidend wird nun, ob Siemens Energy die starke Nachfrage tatsächlich in höhere Margen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de