Kriminelle Maschen am Telefon verursachen jährlich immense wirtschaftliche Schäden. Ein neues System für das mobile Apple-Betriebssystem verspricht nun Abhilfe durch eine lokale Analyse von Verhaltensdaten direkt auf dem Gerät. Das Unternehmen aus dem kalifornischen Cupertino integriert in der kommenden Version seines mobilen Betriebssystems ein neues Sicherheits-Framework namens Trust Insights. Diese Technologie soll sogenannte Social-Engineering-Angriffe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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