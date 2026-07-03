Die Unternehmen präsentieren den fortlaufenden Ausbau der Fertigungsinfrastruktur im K2-Werk, um der wachsenden Nachfrage nach NAND-Flash gerecht zu werden

Kioxia Corporation, eine Tochtergesellschaft der Kioxia Holdings Corporation (TOKYO: 285A), und die SanDisk Corporation (Nasdaq: SNDK) gaben heute den Produktionsstart für ihre 3D-Flash-Speichertechnologie der 10. Generation in Fab2 (K2) im Kitakami-Werk in der Präfektur Iwate in Japan bekannt. Dieser Meilenstein erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Unternehmen weiterhin ein bedeutendes, über mehrere Jahre hinweg anhaltendes Bit-Wachstum vorantreiben, um der starken Nachfrage nach ihrer innovativen Flash-Speichertechnologie gerecht zu werden.

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Unveiling ceremony for the K2 facility

Anlässlich des Produktionsstarts veranstalteten die Unternehmen eine Einweihungsfeier für die K2-Anlage. Die im September 2025 eröffnete Anlage hat bisher die 3D-Flash-Speicherprodukte der 8. Generation der Unternehmen hergestellt und wird mit der Einführung der Produkte der 10. Generation die Produktion ausweiten. Beide Generationen von 3D-Flash-Speichern nutzen die innovative CBA-Technologie (CMOS directly Bonded to Array) und bieten hohe Leistung, große Kapazität und geringen Stromverbrauch.

Die Fab2-Fabrik verfügt über eine erdbebensichere architektonische Struktur und ist so konzipiert, dass modernste energiesparende Fertigungsanlagen zum Einsatz kommen. Die Anlage nutzt künstliche Intelligenz zur Steigerung der Produktionseffizienz und verfügt über eine platzsparende Anlagengestaltung, die den für Fertigungsanlagen verfügbaren Platz in den Reinräumen vergrößert.

Kioxia und SanDisk haben kürzlich die Verlängerung ihres Joint-Venture-Rahmenvertrags bis Dezember 2034 bekannt gegeben. Die Partnerschaft zwischen SanDisk und Kioxia treibt seit Jahrzehnten Innovationen im Bereich der NAND-Flash-Speicher voran. Fortgesetzte Investitionen in die K2-Fabrik werden den langfristigen Erfolg des Joint Ventures sichern und dessen Fähigkeit stärken, bahnbrechende Flash-Speicher-Innovationen in großem Maßstab und mit hoher Stabilität bereitzustellen im Einklang mit den zuvor von beiden Unternehmen festgelegten Zielen für das Bit-Wachstum.

Koichiro Shibayama, Präsident und CEO der Kioxia Iwate Corporation, die das Werk in Kitakami betreibt, sagte: "Wir freuen uns, hier in Kitakami mit der Produktion unserer fortschrittlichen Flash-Speicher der 10. Generation zu beginnen. Die in der Fab2 hergestellten Flash-Speicherprodukte der 8. und weiterer Generationen werden dem schnell wachsenden KI-Markt neuen Mehrwert bieten. Durch die Nutzung der Partnerschaft und der Skaleneffekte wird Kioxia weiterhin hochmoderne Flash-Speicherprodukte herstellen und ein nachhaltiges Unternehmenswachstum erzielen. Kioxia wird weiterhin zur Weiterentwicklung der Halbleiterindustrie sowie zur Förderung der lokalen und nationalen Wirtschaft beitragen."

"Seit Jahrzehnten treiben SanDisk und Kioxia Innovationen im Bereich der NAND-Flash-Speicher voran", sagte Alper Ilkbahar, Chief Technology Officer der SanDisk Corporation. "Der Produktionsstart unseres 3D-Flash-Speichers der 10. Generation in unserem Werk in Kitakami markiert einen wichtigen Meilenstein für beide Unternehmen, da die Nachfrage nach leistungsstarken Flash-Technologien weiter steigt. Mit unserem K2-Werk werden wir unsere Kunden weiterhin mit der weltweit führenden NAND-Technologie unterstützen, gleichzeitig den Gemeinden, in denen wir tätig sind, neue wirtschaftliche Chancen bieten und als Beispiel für starke wirtschaftspolitische Beziehungen zwischen den USA und Japan dienen."

Kioxia und SanDisk pflegen seit über 25 Jahren eine erfolgreiche Joint-Venture-Partnerschaft und werden ihre Synergien und Wettbewerbsfähigkeit durch die gemeinsame Entwicklung von 3D-Flash-Speichern und Kapitalinvestitionen weiter stärken.

Über Sandisk

SanDisk (Nasdaq: SNDK) bietet innovative Flash-Lösungen und fortschrittliche Speichertechnologien, die Menschen und Unternehmen dort abholen, wo ihre Wünsche und der Moment aufeinandertreffen, und es ihnen ermöglichen, weiter voranzukommen und neue Möglichkeiten zu erschließen. Folgen Sie SanDisk auf Instagram, Facebook, X, LinkedIn, YouTube. Werden Sie Teil von TeamSandisk auf Instagram.

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Über Kioxia

Kioxia ist ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und Solid-State-Drives (SSD) spezialisiert hat. Im April 2017 wurde der Vorgänger Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation ausgegliedert, dem Unternehmen, das 1987 den NAND-Flash-Speicher erfunden hatte. Kioxia hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt mithilfe von Speicherprodukten zu bereichern, indem das Unternehmen Produkte, Dienstleistungen und Systeme anbietet, die eine Auswahl für die Kunden und einen speicherbasierten Nutzen für die Gesellschaft schaffen. Die innovative 3D-Flash-Speichertechnologie von Kioxia, BiCS FLASH, prägt die Zukunft der Datenspeicherung in Anwendungen mit hoher Speicherdichte, darunter fortschrittliche Smartphones, PCs, Automobilsysteme, Rechenzentren und generative KI-Systeme.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Sandisk

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu den Erwartungen hinsichtlich: der Produkt-Roadmap der SanDisk Corporation und der Kioxia Holdings Corporation, der Pläne zur Produktionssteigerung und der anhaltenden Fähigkeit, ein mehrjähriges Bit-Wachstum voranzutreiben; der Nachfrage nach leistungsstarken Flash-Technologien; der Leistung, Kapazität und Fähigkeiten der 3D-Flash-Speichertechnologie der Unternehmen; der Fähigkeiten und der Effizienz der Fab2-Anlage; die fortgesetzte Investitionsstrategie von Sandisk in sein langjähriges Joint Venture mit Kioxia; sowie den langfristigen Erfolg des Joint Ventures, operative Synergien, Kapitaleffizienz, Wettbewerbsfähigkeit und die Fähigkeit, bahnbrechende Innovationen im Bereich der 3D-Flash-Speicher in großem Maßstab bereitzustellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den wesentlichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, gehören: nachteilige Veränderungen der globalen oder regionalen Wirtschaftslage, einschließlich der Auswirkungen sich wandelnder Handelspolitik, Zollregelungen und Handelskriege; Schwankungen in der Nachfrage nach den Produkten von Sandisk; Preisentwicklungen und Schwankungen der durchschnittlichen Verkaufspreise; die Exposition gegenüber Umsetzungs-, Finanz- und Marktrisiken aufgrund langfristiger Vereinbarungen; Inflation; Zinsänderungen und eine mögliche wirtschaftliche Rezession; die Auswirkungen von Geschäfts- und Marktbedingungen; die Auswirkungen von Konkurrenzprodukten und deren Preisgestaltung; die Entwicklung und Einführung von Produkten auf Basis neuer Technologien sowie das Management von Technologiewandel; Risiken im Zusammenhang mit strategischen Initiativen, einschließlich Umstrukturierungen, Akquisitionen, Veräußerungen, Kosteneinsparungsmaßnahmen und Joint Ventures; Risiken im Zusammenhang mit Produktmängeln; Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Fertigung oder andere Störungen in der Lieferkette; die Abhängigkeit von strategischen Beziehungen zu wichtigen Partnern, darunter die Kioxia Corporation; die Gewinnung, Bindung und Förderung von qualifizierten Führungskräften und technischen Fachkräften; Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz im Geschäftsbetrieb; Veränderungen in den Beziehungen zu Schlüsselkunden oder Konsolidierungen innerhalb des Kundenstamms; Kompromittierung, Beschädigung oder Unterbrechung durch Cybersicherheitsvorfälle oder andere Sicherheitsrisiken für Datensysteme; die Abhängigkeit von geistigem Eigentum; Wechselkursschwankungen; Maßnahmen von Wettbewerbern; Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung sich ändernder gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen von SanDisk aufgeführt sind, einschließlich des am 21. August 2025 bei der SEC eingereichten Jahresberichts auf Formular 10-K und des am 1. Mai 2026 bei der SEC eingereichten Quartalsberichts auf Formular 10-Q, auf die Sie hiermit hingewiesen werden. Sie sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben, und Sandisk übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Informationen oder Ereignissen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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