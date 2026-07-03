Dallas - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Ägypten gegen Australien mit 4:2 im Elfmeterschießen bezwungen und steht damit im Achtelfinale. Nach 90 und auch nach 120 Minuten stand es 1:1.



Ägypten ging in der 13. Minute durch einen Kopfballtreffer von Emam Ashour in Führung, nachdem ein Freistoß über Umwege zu ihm gelangt war. Australien glich in der 55. Minute dank eines Eigentors von Mohamed Hany aus, der einen Freistoß von O'Neill ins eigene Netz köpfte.



In der ersten Halbzeit zeigte Ägypten die bessere fußballerische Leistung und ging verdient in Führung. Die Australier hatten Schwierigkeiten, gefährliche Angriffe zu kreieren, obwohl sie in der Anfangsphase durch einen Lattenschuss von Volpato beinahe in Führung gegangen wären. Die Ägypter nutzten ihre Chancen besser und gingen durch Ashours Treffer in Führung.



Nach der Pause erhöhte Australien den Druck und kam durch das unglückliche Eigentor von Hany zum Ausgleich. Beide Mannschaften bemühten sich in der Folgezeit um den Siegtreffer, doch es blieb bis zum Ende der regulären Spielzeit beim 1:1. Australien hatte durch Metcalfe und Irankunda noch Chancen, während Ägypten durch Marmoush gefährlich wurde.



In der Verlängerung passierte nichts Zählbares mehr, im Elfmeterschießen bewiesen die Ägypter die besseren Nerven und versenkten alle ihre Treffer.



Damit treffen die Nordafrikaner am kommenden Dienstag um 18 Uhr deutscher Zeit im Achtelfinale in Atlanta auf den Sieger der Partie Argentinien - Kap Verde, die später am Abend ausgespielt wird.





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