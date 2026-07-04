Berlin - Ex-Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat noch nicht entschieden, wer sein Porträt für die "Ahnengalerie" im Kanzleramt malen soll. Das berichtet die Funke-Mediengruppe unter Berufung auf das Altkanzlerbüro des SPD-Politikers. "Eine Entscheidung über das Porträt von Herrn Scholz ist noch nicht getroffen worden", teilte das Büro auf Anfrage mit.
Anders als seine Vorgängerin Angela Merkel (CDU) hat Scholz damit noch keinen Künstler für das Gemälde bestimmt. Das Porträt von Merkel war am Dienstag, mehr als viereinhalb Jahre nach Ende ihrer Kanzlerschaft, im Berliner Bode-Museum enthüllt worden.
Das Bild soll zunächst in dem Museum präsentiert werden und schließlich nach dem Herbst im Kanzleramt ausgestellt werden. Dort hängen Porträts der bisherigen Kanzler der Bundesrepublik seit Konrad Adenauer.
Anders als seine Vorgängerin Angela Merkel (CDU) hat Scholz damit noch keinen Künstler für das Gemälde bestimmt. Das Porträt von Merkel war am Dienstag, mehr als viereinhalb Jahre nach Ende ihrer Kanzlerschaft, im Berliner Bode-Museum enthüllt worden.
Das Bild soll zunächst in dem Museum präsentiert werden und schließlich nach dem Herbst im Kanzleramt ausgestellt werden. Dort hängen Porträts der bisherigen Kanzler der Bundesrepublik seit Konrad Adenauer.
© 2026 dts Nachrichtenagentur