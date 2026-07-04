Miami - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat sich Argentinien gegen Kap Verde erst nach einer Verlängerung mit 3:2 durchgesetzt und steht damit glücklich im Achtelfinale. Nach 90 Minuten stand es 1:1.Lionel Messi brachte die Südamerikaner in der 29. Minute in Führung, als er nach einem präzisen Pass von Lisandro Martinez den Ball unter die Latte setzte. Doch Kap Verde zeigte sich kämpferisch und glich in der 59. Minute durch Deroy Duarte aus, der nach einem Zuspiel von Mendes den Ball ins lange Eck beförderte.In der zweiten Halbzeit drängte Argentinien auf die erneute Führung, doch die Defensive der Kapverdier hielt stand. Besonders Torhüter Vozinha zeichnete sich mehrfach aus und verhinderte weitere Treffer der Argentinier.In der Verlängerung war erneut Lisandro Martinez am Treffer der Argentinier beteiligt, diesmal setzte er ihn aber in der 93. Minute selbst nach einem verlängerten Eckball von Mac Allister aus spitzem Winkel unter die Latte.Die Mannschaft aus Kap Verde gab sich aber nicht auf: Sidny Lopes Cabral gelang in der 103. Minute der erneute Ausgleich - und das mit einem fabelhaften Traumtor. Nach Ballannahme von Yannick Semedo ignorierte er seinen Gegenspieler und schlenzte den Ball von der linken Strafraumseite scharf in den rechten Winkel.Argentinien war in Schockstarre, die in der 111. von Cristian Romero durchbrochen wurde. Nach einer Ecke köpfte er zum Entscheidungstreffer ein. Bis zur letzten Sekunde hatte Kap Verde den erneuten Ausgleich auf dem Fuß, die Insulaner zeigten in den letzten Minuten ein beeindruckendes Powerplay, wurden aber nicht mehr dafür belohnt.Argentinien konnte sich zwar auf die individuelle Klasse von Messi und Martinez verlassen, von einem Weltmeister hätte man aber viel mehr erwartet. Kap Verde hingegen verabschiedet sich erhobenen Hauptes aus dem Turnier und war nur hauchdünn von der Sensation entfernt.Damit treffen die Südamerikaner am kommenden Dienstag um 18 Uhr deutscher Zeit im Achtelfinale in Atlanta auf Ägypten, das Stunden zuvor gegen Australien gewonnen hatte.