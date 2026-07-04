De.mem sieht stabilen Wachstumspfad und blickt positiv in die Zukunft

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Das australische Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen De.mem zieht zur Jahresmitte Bilanz. CEO Andreas Kröll ordnet in einem Aktionärsbrief die zuletzt veröffentlichten Zahlen ein, nennt zentrale Entwicklungen der vergangenen Monate und gibt einen Ausblick auf die zweite Jahreshälfte.

Im Kalenderjahr 2025 erreichte De.mem mehrere finanzielle, operative und strategische Ziele. Der Umsatz stieg auf 29,9 Mio. AUD. Gegenüber dem Kalenderjahr 2024 entspricht das einem Zuwachs von 20 Prozent.

De.mem liefert Rekord-Jahresumsätze seit Unternehmensgründung

Der Umsatzanstieg zeigt, dass De.mem seine Strategie für wiederkehrende Erlöse weiter vorantreibt. Gleichzeitig baut das Unternehmen seine Service- und Spezialchemikalien-Plattform aus. Für ein Unternehmen in einer traditionell projektgetriebenen Branche ist diese Entwicklung ein wichtiger Schritt: Mehr planbare Einnahmen schaffen eine stabilere Grundlage für weiteres Wachstum.

Auch die jährlichen Zahlungseingänge legten zu. Sie stiegen von 28,4 Mio. AUD im Kalenderjahr 2024 auf 32,3 Mio. AUD im Kalenderjahr 2025. Das entspricht einem Plus von 14 Prozent.

Besonders ins Gewicht fällt die Kontinuität. Bis März 2026 übertrafen die vierteljährlichen Zahlungseingänge bereits zum 28. Mal in Folge die Werte des jeweiligen Vorjahresquartals. Damit setzt De.mem eine Serie fort, die inzwischen über mehrere Marktphasen trägt.

Skalierbares, nachhaltiges Geschäftsmodell bewährt sich

Die Dynamik reichte auch in das erste Quartal 2026 hinein. Mit Zahlungseingängen von 10,4 Mio. AUD erzielte De.mem einen neuen Quartalsrekord. Gegenüber dem Vorjahresquartal bedeutet das ein Wachstum von 31 Prozent.

Das März-Quartal 2026 markierte damit die höchsten vierteljährlichen Zahlungseingänge in der Unternehmensgeschichte. Seit dem März-Quartal 2019 liegt die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Zahlungseingänge bei rund 26 Prozent.

Nach Einschätzung des Unternehmens unterstreicht diese Entwicklung die Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells. Entscheidend ist dabei nicht nur das Tempo des Wachstums, sondern auch dessen wiederkehrender Charakter.

Wiederkehrende Umsätze führen zu weiterem Margenwachstum

Ein zentraler Baustein der De.mem-Strategie bleibt der Ausbau hochwertiger, wiederkehrender Umsätze. Das Unternehmen setzt damit auf ein Modell, das weniger stark von einzelnen Projekten abhängt und stärker auf laufende Kundenbeziehungen ausgerichtet ist.

Inzwischen stammen mehr als 90 Prozent der Umsätze und Zahlungseingänge aus wiederkehrenden Quellen. Dazu zählen langfristige Serviceverträge, Spezialchemikalien, Verbrauchsmaterialien, Membranersatz sowie laufende Betriebs- und Wartungsleistungen.

Diese Verschiebung macht sich auch bei den Margen bemerkbar. Die Bruttomarge stieg im Kalenderjahr 2025 auf einen Rekordwert von 43 Prozent. Im Jahr 2024 hatte sie bei 41 Prozent gelegen, im Jahr 2023 bei 36 Prozent. De.mem wächst damit nicht nur auf der Umsatzseite, sondern verbessert auch die Qualität der Erträge.

Positive Kennzahlen beim bereinigten EBITDA und operativen Cashflow

Auch auf Ergebnisebene erreichte De.mem 2025 einen wichtigen Punkt. Erstmals erzielte das Unternehmen für ein gesamtes Geschäftsjahr ein positives bereinigtes EBITDA sowie einen positiven operativen Cashflow.

Das bereinigte EBITDA lag im Kalenderjahr 2025 bei 1,6 Mio. AUD. Der operative Cashflow betrug rund 0,3 Mio. AUD. Bereinigt wurde das EBITDA um einmalige Effekte wie Akquisitionskosten und aktienbasierte Vergütungen.

Diese Entwicklung ist laut Unternehmen das Ergebnis nachhaltigen Umsatzwachstums, struktureller Margenverbesserungen und der operativen Hebelwirkung des wiederkehrenden Geschäftsmodells. Für De.mem ist dies ein relevanter Fortschritt, weil Wachstum zunehmend auch im Ergebnis sichtbar wird.

Mehr Flexibilität in der Finanzierung

Der positive operative Cashflow erweitert den strategischen Handlungsspielraum. Er kann De.mem den Zugang zu potenziellen Fremdfinanzierungen erleichtern und die Fähigkeit stärken, disziplinierte sowie wertsteigernde Akquisitionen umzusetzen.

Zugleich zeigt der Cashflow, dass das Geschäftsmodell bei weiterem Wachstum zusätzliche operative Hebel entfalten kann. Für ein wachstumsorientiertes Unternehmen ist diese Entwicklung wichtig, weil sie mehr Flexibilität bei der Kapitalallokation schafft.

Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr

Für 2026 verweist De.mem auf eine solide finanzielle Ausgangslage. Nach Unternehmensangaben verfügt das Unternehmen zu Jahresbeginn über die stärkste Finanzposition seiner bisherigen Entwicklung.

Im Fokus stehen die weitere Umsetzung der Strategie, zusätzliche Margenverbesserungen und eine gezielte Kapitalallokation. Als wichtige Treiber nennt De.mem die hohe Basis wiederkehrender Umsätze. Mehr als 90 Prozent der Erlöse stammen aus wiederkehrenden Geschäftsbereichen. Das erhöht die Sichtbarkeit zukünftiger Erträge.

Hinzu kommt fortgesetztes organisches Wachstum. Dieses soll durch gezieltes Cross-Selling margenstarker Produkte und Dienstleistungen im gesamten Unternehmensportfolio unterstützt werden.

Auch die Serie von 28 aufeinanderfolgenden Quartalen mit steigenden Zahlungseingängen liefert Rückenwind. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 26 Prozent seit 2019 zeigt, dass De.mem über mehrere Jahre hinweg stetig gewachsen ist.

Das erste Quartal, üblicherweise etwas schwächer, verlief ebenfalls besser als in den Vorjahren. Mit Zahlungseingängen von 10,4 Mio. AUD und einem Wachstum von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erreichte De.mem ein neues Rekordniveau.

Der positive operative Cashflow verbessert zudem die Ausgangslage für potenzielle Fremdfinanzierungen und mögliche wertsteigernde Akquisitionen.

Chancen durch WaterMark und Core Chemicals voraus

Zusätzliche Perspektiven sieht De.mem im Bereich Haushaltswasserfiltration. Das Unternehmen erwartet kurzfristig den Abschluss der WaterMark-Zertifizierung. Dadurch könnte De.mem seine Haushaltsfilter künftig auch auf dem australischen Markt vermarkten.

Ein weiterer Faktor ist Core Chemicals. Das im vergangenen Jahr übernommene Unternehmen wird 2026 erstmals ein vollständiges Geschäftsjahr zum Jahresergebnis beitragen. Darüber hinaus sieht De.mem Potenzial durch geografische Expansionen und Cross-Selling-Synergien.

Damit startet De.mem mit planbaren Erlösen, verbesserter Marge und größerem finanziellen Spielraum in die nächste Phase. Der Wachstumspfad bleibt sichtbar. Entscheidend wird nun sein, wie konsequent das Unternehmen die operative Basis in weiteres Ergebniswachstum übersetzt.