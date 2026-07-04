Kansas City - Bei der Fußball-WM hat Kolumbien im Sechzehntelfinale 1:0 gegen Ghana gewonnen und damit das letzte Achtelfinal-Ticket gelöst.
In einem grundsätzlich dominanten Auftritt traf Jhon Arias bereits in der 14. Minute nach einer Vorlage von Luis Suarez. Trotz zahlreicher Chancen gelang es den Kolumbianern bis zum Ende nicht, die Führung weiter auszubauen. Ghanas Torhüter Ati Zigi verhinderte mit einigen Paraden eine höhere Niederlage. Sein Gegenüber Camilo Vargas wurde dagegen kein einziges Mal ernsthaft geprüft.
Nach dem Sieg trifft Kolumbien am Dienstag um 22 Uhr (deutscher Zeit) im WM-Achtelfinale in Vancouver auf die Schweiz.
In einem grundsätzlich dominanten Auftritt traf Jhon Arias bereits in der 14. Minute nach einer Vorlage von Luis Suarez. Trotz zahlreicher Chancen gelang es den Kolumbianern bis zum Ende nicht, die Führung weiter auszubauen. Ghanas Torhüter Ati Zigi verhinderte mit einigen Paraden eine höhere Niederlage. Sein Gegenüber Camilo Vargas wurde dagegen kein einziges Mal ernsthaft geprüft.
Nach dem Sieg trifft Kolumbien am Dienstag um 22 Uhr (deutscher Zeit) im WM-Achtelfinale in Vancouver auf die Schweiz.
© 2026 dts Nachrichtenagentur