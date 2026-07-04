Zum Start in das verlängerte Feiertagswochenende in den USA rund um den 4. Juli zeigt sich an der Wall Street eine bemerkenswerte Umschichtung. Neben den großen Technologie-Werten rücken wieder verstärkt etablierte Substanzaktien in den Fokus. Besonders Johnson & Johnson überzeugt mit großer relativer Stärke.• Johnson & Johnson hat ein neues historisches Allzeithoch erreicht.• Die Aktie profitiert von der Rückbesinnung auf defensive Qualitätswerte.• Der Megatrend Gesundheit bleibt unabhängig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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