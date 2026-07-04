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Small- & Micro Cap Investment
04.07.2026 07:10 Uhr
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Rohstoff-Rallye vs. Krypto-Frust: Welches Asset schlägt 2026 alle Erwartungen?

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Anleger erlebten auf Jahressicht extreme Verschiebungen der globalen Kapitalströme. Nach monatlichen Höchstständen im Frühjahr sorgt ein veränderter Zinsausblick nun für deutlichen Abwärtsdruck bei den traditionellen Krisen-Assets.

1. Gold und Silber: Der jüngste Einbruch nach der Rallye

Obwohl Gold auf Jahressicht zu den tragenden Säulen im Depot gehörte, erlitt das Edelmetall jüngst einen herben Dämpfer. Angetrieben von massiven Zentralbankkäufen kletterte die Feinunze im Jahresverlauf zeitweise über die Marke von 4.300 USD. Im Juni drehte die Stimmung jedoch radikal: Aufgrund verschobener Zinssenkungserwartungen der US-Notenbank Federal Reserve und gestiegener Opportunitätskosten korrigierte der Goldpreis scharf um über 8% auf Monatssicht und rutschte unter die psychologisch wichtige Grenze von 4.000 Dolar.

Noch heftiger erwischte es Silber. Nach einer temporären Sonderkonjunktur durch die industrielle Nachfrage, die den Kurs in Richtung 65,00 USD pro Unze trieb, verlor Silber allein im vergangenen Monat über 13% an Wert.

2. Rohöl (Brent): Geopolitische Risikoprämie schmilzt

Der Energiemarkt bleibt stark volatil. Im Zuge von Eskalationen im Nahen Osten schoss der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent im Frühjahr kurzzeitig auf Höchstwerte von bis zu 119 USD hoch. Da sich im Sommer jedoch ein strukturelles globales Überangebot abzeichnet und die Konjunkturdaten aus China schwächeln, korrigierte der Markt spürbar nach unten. Rohöl pendelt derzeit in einer moderaten Spanne zwischen 60 und 75 USD pro Barrel.

3. Bitcoin: Die anhaltende Atempause

Die Krypto-Leitwährung kann im aktuellen Umfeld keine neuen Impulse setzen. Nach den historischen Allzeithochs der vergangenen Zyklen befindet sich Bitcoin auf Jahressicht in einer ausgedehnten, zähen Seitwärts- bis Abwärtsphase. Das nachlassende Momentum bei den Krypto-ETFs und die veränderten Liquiditätsbedingungen am Geldmarkt fesseln den Kurs derzeit in einer breiten Konsolidierungsrange.

4. Lithium: Antizyklische Stabilisierung nach der Durststrecke

Die größte relative Überraschung bietet der Batteriemarkt. Nach einer dreijährigen harten Korrekturphase, die zu einer Marktbereinigung und dem Einfrieren unrentabler Minenprojekte führte, verzeichnete der Lithiumpreis im ersten Halbjahr 2026 eine fulminante Trendwende. Auf 12-Monats-Sicht stabilisierte sich der Markt deutlich und drehte rasant ins Plus.

Der Lithium-Markt im Fokus: Fundamentale Trendwende

Der Boden beim strategischen Schlüsselrohstoff der Energiewende scheint final gefunden zu sein. Der Spotpreis für Batterie-Qualität (Lithiumcarbonat) kletterte von seinem zyklischen Tief im Winter bei rund 13.433 USD dynamisch nach oben und pendelte im Juni erholt in einer Spanne zwischen 26.000 und 29.000 USD pro Tonne LCE (Lithiumcarbonat-Äquivalent).

Für diese Preisentwicklung führen Marktanalysten fundamentale Verschiebungen an:

  • Angebotsverknappung: Verzögerungen bei der Inbetriebnahme großer asiatischer Minenprojekte und unvorhergesehene Wartungsarbeiten drosseln den physischen Markt.
  • Geringere Überschüsse: Laut Daten von S&P Global schrumpft der globale Angebotsüberschuss an Lithiumchemikalien im Jahr 2026 deutlich auf 109.000 Tonnen LCE (nach 141.000 Tonnen im Vorjahr).
  • Netzspeicher als Treiber: Neben der Automobilindustrie stützt vor allem die rapide steigende Nachfrage nach großskaligen, stationären Netzspeichersystemen (BESS) die Preisbildung am physischen Markt.

Unternehmensaktivitäten: Chariot Resources Ltd. im veränderten Marktumfeld

Das drehende Sentiment im Lithiumsektor beeinflusst auch die strategische Ausrichtung der börsennotierten Explorationsunternehmen. Das australische Unternehmen Chariot Resources Ltd. (WKN: A3EWMX | ISIN: AU0000294498), das seine Aktivitäten primär auf Nordamerika und Westafrika konzentriert, nutzt das veränderte Preisumfeld für eine Bilanz- und Portfolioerweiterung.

Claim-Erweiterung im US-Projekt Resurgent

Über das Tochterunternehmen FMS Lithium Corporation vermeldete die Gesellschaft im Juni 2026 eine signifikante Ausweitung der Liegenschaften im Teilprojekt Resurgent East, welches sich in der McDermitt-Caldera (Grenze Nevada/Oregon) befindet.

  • Skalierung: Durch das Abstecken von 573 zusätzlichen Bergbau-Claims wächst die kontrollierte Fläche von zuvor 597 auf nunmehr 1.170 Claims an. Dies entspricht rund 81% der historischen Spitzenabdeckung des Unternehmens in diesem Areal.
  • Geologische Lage: Das Projektgebiet grenzt unmittelbar an das Thacker-Pass-Projekt von Lithium Americas an, welches aufgrund seiner strategischen Bedeutung für die US-Lieferketten staatliche Milliardenförderungen erhält. Das geologische Team hat auf Basis früherer Oberflächenproben (mit Werten von bis zu 3.865 ppm Lithium) insgesamt 32 vordefinierte Bohrziele lokalisiert, um das Areal schrittweise mittels Erstbohrprogrammen zu untersuchen.

Administrativer Zwischenstand beim Nigeria-Portfolio

Ergänzend zu den US-Tonsteinvorkommen hält Chariot eine Option auf ein großflächiges Hartgestein-Lithiumportfolio (Spodumen) in Nigeria, um sich breiter aufzustellen.

Um die laufenden behördlichen Abstimmungen und die Übertragung der Lizenzen mit den nigerianischen Institutionen rechtssicher abzuschließen, wurde die Frist für den formalen Abschluss der Transaktion mit dem Partner Continental Lithium einvernehmlich bis zum 5. August 2026 verlängert. Das Management strebt einen finalen Abschluss der Transaktion im laufenden Quartal an.

Fazit

Der Verlauf des Jahres 2026 verdeutlicht die zyklische Natur der Rohstoffmärkte. Während der jüngste Kursrutsch bei Gold und Silber zeigt, dass auch historisch sichere Häfen vor scharfen Korrekturen nicht gefeit sind, verbuchen antizyklische Investoren im Batteriemetall-Sektor erste Stabilisierungseffekte. Für Rohstoff-Explorer wie Chariot Resources (WKN: A3EWMX) wird die kommenden Monate entscheidend sein, ob die erweiterten Projektflächen in den USA und die regulatorischen Schritte in Afrika operativ und wirtschaftlich erfolgreich umgesetzt werden können.

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Quellen:

https://capital.com/de-de/market-updates/gold-price-forecast-10-06-2026

https://tradingeconomics.com/commodity/lithium

https://www.chariotcorporation.com/



Lassen Sie sich in den Verteiler für Chariot Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Chariot Resources" oder "Nebenwerte".

Chariot Resources
ISIN: AU0000294498?
WKN: A3EWMX
https://www.chariotcorporation.com/


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