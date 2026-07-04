Die Dell-Aktie hat zuletzt deutlich an Wert verloren und am Donnerstag rund -7% eingebüßt. Nach der starken Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate mehren sich damit die Anzeichen einer möglichen Korrektur. Anleger richten ihren Blick nun auf wichtige Unterstützungszonen, denn deren Verteidigung dürfte entscheidend für den weiteren Kursverlauf sein. Sollte der Verkaufsdruck anhalten, könnte sich die laufende Abwärtsbewegung weiter ausdehnen. Wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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