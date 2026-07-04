Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:

Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 2,00 je Aktie - erfolgreiche Kapitalerhöhung, hohe Exit-Dynamik und internationale Expansion prägen das erste Halbjahr 2026

- Ausschüttung einer Dividende von EUR 2,00 je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen

- Hohe Zustimmung zu sämtlichen Punkten der Tagesordnung

- Internationale Expansion mit Fokus auf USA sowie Aufbau des neuen Segments Chemicals & Materials werden weiteres Wachstum treiben

- Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sowie Mittelfristziele bis 2030 bestätigt

Die Hauptversammlung der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat heute die Ausschüttung einer Dividende von EUR 2,00 je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen. Darüber hinaus wurden die persönlich haftende Gesellschafterin Mutares Management SE, der Aufsichtsrat und der Gesellschafterausschuss für das Geschäftsjahr 2025 mit deutlicher Mehrheit entlastet. Sämtliche weiteren Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden von den ...

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