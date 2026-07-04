Anzeige
Mehr »
Sonntag, 05.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Freitag nachbörslich: Copper One trifft sichtbare Kupfersulfide - warum Montag der entscheidende Tag wird!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002 | Ticker-Symbol: 4P1
Tradegate
03.07.26 | 21:34
4,800 Euro
+1,05 % +0,050
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
QUANTUM X LABS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
QUANTUM X LABS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
4,6504,85003.07.
Small- & Micro Cap Investment
04.07.2026 08:09 Uhr
503 Leser
Artikel bewerten:
(2)

Trumps Quanten-Offensive: Milliardenmarkt vor dem Durchbruch - Profitiert diese Micro-Cap-Aktie?

Anzeige / Werbung

Die US-Regierung zündet die nächste Stufe im globalen Tech-Wettlauf. Mit neuen Executive Orders macht US-Präsident Donald Trump den Weg frei für massive Förderungen im Bereich Quantencomputing. Während Tech-Giganten das Fundament legen, positioniert sich das Small-Cap-Unternehmen Quantum X Labs mit einer strategischen KI-Kooperation in einem der lukrativsten Segmente der Zukunftsbranche: der Quantenfehlerkorrektur.

Die Quantenbranche hat in dieser Woche ein unmissverständliches politisches Signal aus Washington erhalten. US-Präsident Donald Trump hat mehrere Executive Orders unterzeichnet, die darauf abzielen, die Entwicklung strategischer Zukunftstechnologien drastisch zu beschleunigen. Das erklärte Ziel: Die technologische Kernkompetenz und Wettbewerbsfähigkeit der USA im globalen Innovationswettbewerb zu sichern.

Neben Künstlicher Intelligenz (KI) und High-Performance-Computing steht vor allem das Quantencomputing im Fokus der neuen Regierungsmaßnahmen. Die Dekrete sollen staatliche Forschungsgelder freisetzen, die Ausbildung von Fachkräften fördern und den Aufbau einer nationalen technologischen Infrastruktur massiv subventionieren. Für die Industrie ist dies der Startschuss für den Übergang von der theoretischen Grundlagenforschung hin zur industriellen Massenanwendung.

Der globale Wettlauf um die Quantenführerschaft

Wer das Quantencomputing beherrscht, kontrolliert die Märkte von morgen. Weltweit investieren Regierungen, Geheimdienste und Tech-Konzerne dreistellige Milliardenbeträge in die Technologie. Der Grund ist simpel: Quantencomputer können hochkomplexe Rechenoperationen in Sekunden lösen, für die heutige Supercomputer Jahrtausende bräuchten. Die konkreten Anwendungsfelder sind gigantisch:

  • Pharma & Biotech: Express-Entwicklung neuer Medikamente durch molekulare Simulationen.
  • Logistik & Energie: Echtzeit-Optimierung globaler Lieferketten und Stromnetze.
  • Finanzsektor: Hochpräzise Risikomodelle und unknackbare Verschlüsselungssysteme.

Mit der neuen US-Offensive verschärft sich das Tempo im Ökosystem merklich. Investoren richten ihren Blick nun verstärkt auf Unternehmen, die die Infrastruktur für diese Revolution bereitstellen.

Das Nadelöhr der Technologie: Die Stabilität der Qubits

Doch trotz der Euphorie steht die Branche vor einem physikalischen Problem. Die Basis der Superrechner - die sogenannten Qubits - sind extrem volatil. Sie reagieren empfindlich auf minimale Umwelteinflüsse wie Temperaturschwankungen oder elektromagnetische Felder. Die Folge sind Rechenfehler, die komplexe Algorithmen unbrauchbar machen.

Unter Branchenexperten gilt die Quantenfehlerkorrektur daher als der eigentliche "Heilige Gral" und Schlüssel zur kommerziellen Skalierung. Wer dieses Problem löst, öffnet das Tor zum Milliardenmarkt. Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich nun ein börsennotierter Akteur.

Quantum X Labs meldet strategische Kooperation mit Quantum-Machines-Tochter IQCC

Punktgenau zur politischen Rückenwind-Welle aus Washington meldet die Quantum X Labs (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) einen operativen Meilenstein. Das Unternehmen hat eine strategische Kooperationsvereinbarung mit IQCC, einem Tochterunternehmen des Branchen-Schwergewichts Quantum Machines. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht die Evaluierung einer KI-basierten Quantenfehlerkorrektur auf modernster Quanteninfrastruktur. Der technologische Ansatz kombiniert die beiden wichtigsten Megatrends unserer Zeit:

  1. Künstliche Intelligenz: Nutzt neuronale Netze zur Echtzeit-Mustererkennung.
  2. Quantenrechner: Liefern die physische Rechenleistung.

Durch den Einsatz von KI-Algorithmen sollen auftretende Fehler innerhalb der Quantensysteme effizienter als mit klassischen Methoden identifiziert, analysiert und behoben werden.

Fazit für Anleger: Ein Timing, das passt

Die Kooperation zwischen Quantum X Labs und IQCC verdeutlicht den Reifeprozess der Branche. Der Fokus verschiebt sich weg von theoretischen Visionen hin zu harten, technischen Lösungen für die Praxis.

Für Anleger im Tech-Sektor ist die Konstellation spannend: Während die Trump-Regierung dem Sektor die nötige makroökonomische Aufmerksamkeit und politische Flanke sichert, arbeitet Quantum X Labs an einer technologischen Engstelle des Gesamtmarktes.

Webinar: Auf Perlensuche in Österreich: Der Blick in die zweite Reihe lohnt!

Dienstag, 07. Juli, 17:00 - 18:00 Uhr

Der österreichische Aktienmarkt zeigt derzeit eindrucksvoll, dass sich der Blick über die großen internationalen Börsen hinaus lohnen kann. Der ATX läuft stark - er performt den DAX sehr deutlich aus. Was macht Österreich als Aktienmarkt aktuell noch interessant?

In unserem Webinar sprechen über Stärken, Besonderheiten und Chancen des österreichischen Marktes. Anschließend werfen wir einen genaueren Blick auf zwei Unternehmen: PORR, einen etablierten Bau- und Infrastrukturkonzern, sowie FACC, einen international tätigen Technologiepartner der Luftfahrtindustrie.

Für Anlegerinnen und Anleger, die Österreich jenseits der üblichen Schlagzeilen besser verstehen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf den österreichischen Aktienmarkt gewinnen

__________

Quellen:

https://www.pressebox.de/pressemitteilung/ir-worldcom-finanzkommunikation-gmbh/quantum-x-labs-und-iqcc-ein-unternehmen-von-quantum-machines-unterzeichnen-strategische-kooperationsvereinbarung-zur-evaluierung-ki-basierter-quantenfehlerkorrektur-auf-quanteninfrastruktur/boxid/1300765

Lassen Sie sich in den Verteiler für Quantum X Labs Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Quantum X Labs Inc" oder Nebenwerte".

Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

Home

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit Quantum X Labs existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Quantum X Labs. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Quantum X Labs können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Quantum X Labs einsehen: Quantum X Labs

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung SuperQ Quantum Computing vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.


Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Trumps Quanten-Offensive: Milliardenmarkt vor dem Durchbruch - Profitiert diese Micro-Cap-Aktie? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US9267113002

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.