Berlin - Immer mehr Soldaten wechseln in die Rüstungsindustrie. Das hat eine Anfrage der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS) beim Verteidigungsministerium ergeben. Demnach wurden zwischen Mitte Dezember 2024 und Mitte Juni dieses Jahres (14.12.24 - 12.06.26), also innerhalb von gut anderthalb Jahren, 332 Fälle dokumentiert, in denen ein Angehöriger der Bundeswehr eine neue Tätigkeit in einem Rüstungsunternehmen oder einem Interessensverband der Rüstungsindustrie angezeigt hat. In den rund drei Jahren zuvor (26.10.21 - 13.12.24), also einem doppelt so langen Zeitraum, waren es 411 Fälle.



Der zahlenmäßige Anstieg resultiere "insbesondere aus einem Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand sowie der verstärkten Nachfrage nach Fachkräften aus dem Bereich der wehrtechnischen Industrie", sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums der FAS.



Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer von den Grünen mahnt, die Fälle genau im Blick zu behalten. "Die Frage ist doch: Wird da Wissen auf eine Weise genutzt, dass es eher den Interessen der Unternehmen nützt als denen des Landes?", sagte Schäfer der FAS. Er finde es grundsätzlich gut, wenn die Ex-Soldaten ihr Wissen weitergäben, zum Beispiel im Rahmen von Vorträgen an Hochschulen. "Aber wenn das genutzt wird, um Rheinmetall noch reicher zu machen, finde ich das schwierig." Man dürfe nicht naiv sein - wo so viel Geld in die Aufrüstung fließe, gehe es um knallharte materielle Interessen, mitunter auch bei den Ex-Soldaten, die nun die Seiten wechselten.



Von den 332 Anzeigen entfielen 326 auf Soldaten und sechs auf Beamte der Bundeswehr. Fast alle nahmen ihre neue Tätigkeit nach der Pensionierung in der Bundeswehr auf. Lediglich acht Personen haben eine vorzeitige Entlassung beantragt. Am häufigsten wechseln Soldaten aus der Laufbahngruppe der Offiziere in die Wirtschaft. Von den 326 Anzeigen von Soldaten entfallen hierauf 214, auf die Unteroffiziere 97 und auf die Laufbahngruppe der Mannschaften 15 Anzeigen.



Insbesondere Generäle und Admiräle außer Dienst sind aufgrund ihres Wissens und ihrer Kontakte in der Industrie gefragt. "Es braucht heute eine engere Abstimmung zwischen Militär und Unternehmen", sagt Christian Badia, der als Vier-Sterne-General bis zu seiner Pensionierung als ranghöchster deutscher Soldat in der Nato für die strategische Zukunftsplanung der Allianz verantwortlich war. Man sehe es an den Drohnen in der Ukraine: Dort seien die Soldaten permanent in Kontakt mit den Herstellern. "Die Militärs geben ihre Erfahrung weiter, sagen, wie es besser funktioniert", so Badia. "Aber Innovation wird am Ende in der Industrie umgesetzt."





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