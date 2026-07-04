Die Robinhood-Aktie ist wieder auf dem Vormarsch. Innerhalb der letzten drei Monaten legte der Kurs des Online-Brokers um über +60% zu und notiert nur noch unweit seines Jahreshoch. Was gibt Robinhood derzeit so viel Power und können Anleger mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung rechnen? Vier Kurskatalysatoren Die Robinhood-Aktie profitiert derzeit von einer ganzen Reihe an positiven Kurskatalysatoren: der Start einer eigenen Blockchain, der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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