Erfurt - Trotz massiver Proteste und mehrerer Straßenblockaden ist der AfD-Bundesparteitag in Erfurt am Samstagvormittag pünktlich gestartet. Parteichef Tino Chrupalla eröffnete das zweitägige Delegiertentreffen kurz nach 10 Uhr. "Der frühe Vogel fängt den Wurm", sagte er. "Die Randalierer von der Antifa haben ihr eigenes Störmanöver verschlafen."



Im Mittelpunkt des Bundesparteitags steht die Wahl des Parteivorstands. Die AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla treten erneut an - Gegenkandidaten gibt es voraussichtlich nicht. Dennoch droht beiden Beobachtern zufolge ein schlechteres Ergebnis als beim letzten Wahlparteitag vor zwei Jahren.



Inhaltliche Debatten dürften sich am Samstag und Sonntag in Grenzen halten. Interessant wird es allerdings, bei einem Antrag zur Unvereinbarkeitsliste der Partei. Damit wollen die Antragsteller, darunter der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, die Liste entschärfen. So soll etwa die Mitgliedschaft in Organisationen wie der Identitären Bewegung (IB) "verjähren" können. Höcke könnte zudem mehr Einfluss auf den Bundesvorstand bekommen, falls sein enger Vertrauter Stefan Möller wie erwartet zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt werden sollte.



Polizei gab unterdessen ein Update zum Demonstrationsgeschehen. Demnach waren bis 9 Uhr rund 20.000 Demo-Teilnehmer vor Ort. Im Vorfeld hatten die Behörden mit insgesamt rund 50.000 Gegendemonstranten gerechnet, wobei auch gewalttätige Ausschreitungen erwartet wurden. Das Ziel, den Parteitag zu verzögern, gelang ihnen im Gegensatz zu den letzten Delegiertentreffen der AfD nicht.





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