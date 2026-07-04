Kiew/St. Petersburg - Die Ukraine hat in der Nacht zu Samstag Ziele in der russischen Metropole St. Petersburg und der umliegenden Region Leningrad angegriffen.
Ziel sei die Öl-Infrastruktur im Ostseehafen gewesen, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Zudem habe es "erfolgreiche Angriffe" auf Kronstadt gegeben und damit "ein wichtiges militärisches Ziel". Die Entfernung der Ziele zur ukrainischen Staatsgrenze betrug laut Selenskyj mehr als 850 Kilometer.
Russland bestätigte die Angriffe: Insgesamt seien 70 feindliche Drohnen abgefangen worden. Der Gouverneur von St. Petersburg sprach unterdessen von einem groß angelegten Angriff. Das Ausmaß der Schäden blieb zunächst unklar. Auch Russland hatte in der Nacht wieder schwere Luftangriffe in der Ukraine durchgeführt.
Ziel sei die Öl-Infrastruktur im Ostseehafen gewesen, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Zudem habe es "erfolgreiche Angriffe" auf Kronstadt gegeben und damit "ein wichtiges militärisches Ziel". Die Entfernung der Ziele zur ukrainischen Staatsgrenze betrug laut Selenskyj mehr als 850 Kilometer.
Russland bestätigte die Angriffe: Insgesamt seien 70 feindliche Drohnen abgefangen worden. Der Gouverneur von St. Petersburg sprach unterdessen von einem groß angelegten Angriff. Das Ausmaß der Schäden blieb zunächst unklar. Auch Russland hatte in der Nacht wieder schwere Luftangriffe in der Ukraine durchgeführt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur