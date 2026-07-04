Bamako - In Mali ist es am Wochenende zu einer Serie von Angriffen bewaffneter Gruppen auf fünf Orte im Land gekommen. Das teilte die malische Armee mit. Die Übergriffe am Samstag erfolgen demnach mehr als zwei Monate nach einem Großangriff auf die Hauptstadt Bamako.



Betroffen waren unter anderem ein Ort im Norden, in dem malische Soldaten gemeinsam mit russischen Kämpfern stationiert sind, sowie ein Ort südlich der Hauptstadt. Die Kämpfe begannen gegen 5 Uhr Ortszeit (7 Uhr deutscher Zeit).



Mali wird seit Jahren von Aufständen verschiedener bewaffneter Gruppen erschüttert, darunter solche, die mit al-Qaida oder dem IS in Verbindung stehen, sowie von einem separatistischen Konflikt im Norden. Die Separatisten kämpfen nach eigenen Angaben für einen unabhängigen Staat.



Der Angriff vom Samstag ist die jüngste Eskalation gegen die nach einem Putsch von Militärs geführte Regierung des Sahel-Staates. Bereits im April hatten Rebellen unter anderem den Flughafen von Bamako angegriffen, den Verteidigungsminister getötet und mehrere Armeestützpunkte im Norden eingenommen.





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