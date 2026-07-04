Beim DAX-Zulieferer Continental sorgt ein spektakulärer Befreiungsschlag für Schlagzeilen. Der Hannoveraner Traditionskonzern trennt sich in einem Paukenschlag von seiner schwächelnden Industriesparte ContiTech und verkauft den Bereich an den US-Finanzinvestor Lone Star Funds. Da der Deal am heutigen Samstag offiziell vertraglich besiegelt wurde, blicken Aktionäre nach dem gestrigen Xetra-Schlusskurs von 75,98 Euro nun voller Vorfreude auf den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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