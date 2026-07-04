© Foto: picture-allianceMan muss kein Wall-Street-Insider sein, um an der Börse zu gewinnen: oft reicht ein wacher Blick im Alltag. So der legendäre Ansatz von Peter Lynch.Diese Sicht prägte einer der erfolgreichsten Fondsmanager aller Zeiten, Peter Lynch, der 29,2 Prozent Rendite pro Jahr mit seinem Fonds erwirtschaftete. Von 1977 bis 1990 managte er den Fidelity Magellan Fund und steigerte das Volumen von 20 Millionen auf 14 Milliarden US-Dollar. Sein berühmtestes Motto lautet dabei wohl: "Kaufe, was du verstehst." Von ihm stammmt auch der Spruch: "If you spend 14 Minutes on economics, you wasted 12 Minutes. I really believe that." Wenn du 14 Minuten Zeit aufwendest, um dich dich mit Ökonomie zu beschäftigen, …
Enthaltene Werte: US0079031078,US5801351017,US64110L1061,US9311421039,US61174X1090Den vollständigen Artikel lesen
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