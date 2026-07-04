Saarbrücken - In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 7, 10, 28, 31, 36, 37, die Superzahl ist die 5. Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 2397042. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 045003 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.
Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.
Schon mit dem einfachen Sechser sind in dieser Woche vier Millionen Euro zu gewinnen, im Jackpot liegen weiterhin 50 Millionen Euro - schon zum zwölften Mal in Folge.
Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.
Schon mit dem einfachen Sechser sind in dieser Woche vier Millionen Euro zu gewinnen, im Jackpot liegen weiterhin 50 Millionen Euro - schon zum zwölften Mal in Folge.
© 2026 dts Nachrichtenagentur