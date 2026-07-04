Houston - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Marokko das Gastgeberland Kanada im ersten Achtelfinale mit einem 3:0 aus dem Turnier geworfen.



Die "Atlaslöwen" zeigten insbesondere eine starke zweite Halbzeit, nachdem die Mannschaften zur Pause noch mit einem 0:0 in die Kabinen gegangen waren. Azzedine Ounahi war der Mann des Spiels, der mit seinen beiden Treffern in der 50. und 82. Minute den Sieg für Marokko schon sicherte, Soufiane Rahimi legte in der 8. Minute der Nachspielzeit noch einen Treffer drauf.



Die erste Halbzeit war geprägt von einem intensiven Spiel der Kanadier, die die Marokkaner früh störten und ihnen kaum Raum ließen. Kanada hatte die besseren Chancen, scheiterte jedoch mehrfach am stark parierenden marokkanischen Torhüter Bono. Besonders auffällig war Oluwaseyi, der in der 10. Minute aus kurzer Distanz an Bono scheiterte.



Nach dem Seitenwechsel fand Marokko besser ins Spiel und nutzte die sich bietenden Räume effektiver. In der 50. Minute brachte Ounahi die Marokkaner in Führung, als er nach einer Vorlage von Hakimi den Ball aus 16 Metern im rechten unteren Eck platzierte. Kanada versuchte, den Druck zu erhöhen, doch Marokkos Abwehr stand stabil und ließ kaum Chancen zu.



In der Schlussphase machte Ounahi mit seinem zweiten Treffer eigentlich schon alles klar. Nach einem schnellen Konter traf er in der 82. Minute zum 2:0. Zwar drehte Kanada in der Schlussphase ordentlich auf und holte eine Ecke nach der anderen aus, aber nach einem Konter in der Nachspielzeit traf Soufiane Rahimi für die Nordafrikaner.



Damit trifft Marokko am Donnerstag im Viertelfinale auf den Gewinner der Partie zwischen Deutschland-Bezwinger Paraguay und Frankreich, das später am Abend ausgetragen wird.





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