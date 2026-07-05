Philadelphia - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Frankreich das Achtelfinale gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay mit 1:0 gewonnen. Das entscheidende Tor erzielte Kylian Mbappé in der 70. Minute per Elfmeter.
Die Partie begann mit einem dominanten Frankreich, das von Beginn an Druck auf die paraguayische Defensive ausübte. Bereits in der ersten Halbzeit hatte Ousmane Dembélé eine gute Gelegenheit, als sein Schuss nur knapp am Pfosten vorbeiging. Paraguay beschränkte sich weitgehend auf die Verteidigung und versuchte, mit gelegentlichen Kontern für Entlastung zu sorgen. Das torlose Remis zur Halbzeitpause konnten die Mittelamerikaner klar als Triumph verbuchen.
In der zweiten Halbzeit erhöhte Frankreich den Druck weiter. Nach einem Foul an Désiré Doué im Strafraum entschied der Schiedsrichter nach VAR-Überprüfung auf Elfmeter. Mbappé verwandelte souverän und brachte die Équipe Tricolore in Führung. Paraguay bemühte sich in der Schlussphase um den Ausgleich, blieb jedoch harmlos.
Damit trifft Frankreich am Donnerstag im Viertelfinale auf das Team aus Marokko, das früher am Abend den Co-Gastgeber Kanada aus dem Turnier gekegelt hatte.
Die Partie begann mit einem dominanten Frankreich, das von Beginn an Druck auf die paraguayische Defensive ausübte. Bereits in der ersten Halbzeit hatte Ousmane Dembélé eine gute Gelegenheit, als sein Schuss nur knapp am Pfosten vorbeiging. Paraguay beschränkte sich weitgehend auf die Verteidigung und versuchte, mit gelegentlichen Kontern für Entlastung zu sorgen. Das torlose Remis zur Halbzeitpause konnten die Mittelamerikaner klar als Triumph verbuchen.
In der zweiten Halbzeit erhöhte Frankreich den Druck weiter. Nach einem Foul an Désiré Doué im Strafraum entschied der Schiedsrichter nach VAR-Überprüfung auf Elfmeter. Mbappé verwandelte souverän und brachte die Équipe Tricolore in Führung. Paraguay bemühte sich in der Schlussphase um den Ausgleich, blieb jedoch harmlos.
Damit trifft Frankreich am Donnerstag im Viertelfinale auf das Team aus Marokko, das früher am Abend den Co-Gastgeber Kanada aus dem Turnier gekegelt hatte.
© 2026 dts Nachrichtenagentur