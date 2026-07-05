Nach der Dividende ist vor der Dividende: FACC-Aktie mit Comeback

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Für das Geschäftsjahr 2025 kehrt bei der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) die Dividende zurück. Vorstand und Aufsichtsrat schlugen der Hauptversammlung eine Ausschüttung von 0,10 Euro je Aktie vor. Nach dem Beschluss der Hauptversammlung wurde die Dividende Anfang Juni 2026 ausgezahlt.

Damit erhält FACC erstmals seit dem Geschäftsjahr 2019 wieder eine Dividende. Für die Geschäftsjahre 2020 bis 2024 wurden keine Ausschüttungen beschlossen. Die Zahlung für die vergangenen zwölf Monate markiert damit einen Wechsel in der Dividendenpolitik des Unternehmens und wirft zugleich eine grundsätzliche Frage auf: Warum setzen Unternehmen Dividenden über mehrere Jahre aus - und weshalb kehren sie später wieder zu Ausschüttungen zurück?

Fünf Jahre ohne Dividende müssen kein Warnsignal sein

Eine Dividende gehört nicht zu den festen Bestandteilen eines Geschäftsmodells. Unternehmen entscheiden jedes Jahr neu, ob sie einen Teil ihres Gewinns ausschütten oder die Mittel vollständig im Unternehmen belassen. Dabei spielen mehrere Faktoren eine Rolle: die Ertragslage, die Liquidität, die Bilanzstruktur und der Investitionsbedarf.

Verzichtet ein Unternehmen über mehrere Jahre auf eine Dividende, lässt sich daraus allein deshalb noch keine eindeutige Aussage ableiten. Ebenso wenig bedeutet die Rückkehr einer Dividende automatisch, dass künftig jedes Jahr ausgeschüttet wird. Ausschüttungen sind immer das Ergebnis einer konkreten Unternehmensentwicklung und der jeweiligen Beschlüsse von Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung.

Die Rückkehr der Dividende fällt mit einer verbesserten Geschäftsentwicklung zusammen

Bei FACC fällt die erneute Ausschüttung in eine Phase, in der sich mehrere operative Kennzahlen verbessert haben.

Für das Geschäftsjahr 2025 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 984,4 Mio. Euro. Gleichzeitig kündigte FACC im Geschäftsbericht an, für dieses Geschäftsjahr wieder eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie vorzuschlagen.

Auch das erste Quartal 2026 verlief positiv. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 11,8% auf 258,2 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich von 4,3 Mio. Euro auf 9,7 Mio. Euro.

Die Dividende lässt sich daraus nicht unmittelbar ableiten. Die zeitliche Abfolge zeigt jedoch, dass die erste Ausschüttung nach fünf dividendenlosen Geschäftsjahren mit einer Phase verbesserter Unternehmenskennzahlen zusammenfällt.

Analysten rechnen mit steigenden Ausschüttungen

Neben der bereits beschlossenen Dividende für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlichen Daten von FactSet auch Analystenschätzungen für die kommenden Jahre. Nach der bei finanzen.net veröffentlichten Konsensschätzung erwarten Analysten derzeit für das Geschäftsjahr 2026 eine Dividende von 0,18 Euro je Aktie. Für 2027 liegt die Schätzung bei 0,31 Euro, für 2028 bei 0,39 Euro.

Diese Werte sind ausdrücklich keine Unternehmensprognosen. Sie fassen die Erwartungen verschiedener Analysten zusammen und können sich mit neuen Unternehmenszahlen oder geänderten Einschätzungen jederzeit verändern.

Dennoch liefern sie einen interessanten Anhaltspunkt. Nach der Rückkehr der Dividende für das Geschäftsjahr 2025 erwarten Analysten derzeit keine einmalige Ausschüttung, sondern eine Fortsetzung der Dividendenzahlungen auf höherem Niveau.

Eine Dividende zeigt, wie ein Unternehmen mit seinem Kapital umgeht

Die Höhe einer Dividende ist nur ein Teil der Unternehmenspolitik. Ebenso wichtig ist die Frage, wann ein Unternehmen überhaupt wieder beginnt, Kapital an seine Aktionäre auszuschütten.

Für das Geschäftsjahr 2025 schlägt FACC eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie vor. Bei 45,79 Mio. dividendenberechtigten Aktien entspricht dies einem Ausschüttungsvolumen von rund 4,6 Mio. Euro. Der deutlich größere Teil des erwirtschafteten Kapitals verbleibt damit weiterhin im Unternehmen.

Die Dividende steht damit nicht nur für eine Auszahlung, sondern auch für die Entscheidung, einen Teil des Gewinns an die Aktionäre zurückzugeben und gleichzeitig ausreichend finanzielle Mittel für die weitere Unternehmensentwicklung vorzuhalten.

Nach dem Comeback entscheidet die Kontinuität

Die erste Dividende nach fünf Geschäftsjahren ohne Ausschüttung ist zunächst eine Momentaufnahme. Ob daraus wieder eine langfristige Dividendenhistorie entsteht, entscheidet sich erst in den kommenden Jahren.

Die aktuell veröffentlichten Analystenschätzungen deuten auf steigende Ausschüttungen hin. Ob diese Erwartungen eintreffen, hängt jedoch von der weiteren Geschäftsentwicklung sowie den jeweiligen Dividendenvorschlägen und Beschlüssen der Hauptversammlung ab.

Gerade deshalb erzählt die Rückkehr der Dividende bei FACC mehr als nur die Höhe einer einzelnen Ausschüttung. Sie markiert den Beginn einer neuen Phase der Kapitalpolitik - deren langfristige Entwicklung sich erst mit den kommenden Geschäftsjahren zeigen wird.