Anzeige
Mehr »
Sonntag, 05.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Milliardenkonkurrenten im Visier: Dieser KI-Wert gewinnt namhafte Großkunden!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1147K | ISIN: AT00000FACC2 | Ticker-Symbol: 1FC
Tradegate
03.07.26 | 21:19
18,940 Euro
-0,53 % -0,100
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
FACC AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FACC AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
18,76019,14004.07.
18,94019,12003.07.
Small- & Micro Cap Investment
05.07.2026 06:22 Uhr
426 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Nach der Dividende ist vor der Dividende: FACC-Aktie mit Comeback

Anzeige / Werbung

Für das Geschäftsjahr 2025 kehrt bei der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) die Dividende zurück. Vorstand und Aufsichtsrat schlugen der Hauptversammlung eine Ausschüttung von 0,10 Euro je Aktie vor. Nach dem Beschluss der Hauptversammlung wurde die Dividende Anfang Juni 2026 ausgezahlt.

Damit erhält FACC erstmals seit dem Geschäftsjahr 2019 wieder eine Dividende. Für die Geschäftsjahre 2020 bis 2024 wurden keine Ausschüttungen beschlossen. Die Zahlung für die vergangenen zwölf Monate markiert damit einen Wechsel in der Dividendenpolitik des Unternehmens und wirft zugleich eine grundsätzliche Frage auf: Warum setzen Unternehmen Dividenden über mehrere Jahre aus - und weshalb kehren sie später wieder zu Ausschüttungen zurück?

Fünf Jahre ohne Dividende müssen kein Warnsignal sein

Eine Dividende gehört nicht zu den festen Bestandteilen eines Geschäftsmodells. Unternehmen entscheiden jedes Jahr neu, ob sie einen Teil ihres Gewinns ausschütten oder die Mittel vollständig im Unternehmen belassen. Dabei spielen mehrere Faktoren eine Rolle: die Ertragslage, die Liquidität, die Bilanzstruktur und der Investitionsbedarf.

Verzichtet ein Unternehmen über mehrere Jahre auf eine Dividende, lässt sich daraus allein deshalb noch keine eindeutige Aussage ableiten. Ebenso wenig bedeutet die Rückkehr einer Dividende automatisch, dass künftig jedes Jahr ausgeschüttet wird. Ausschüttungen sind immer das Ergebnis einer konkreten Unternehmensentwicklung und der jeweiligen Beschlüsse von Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung.

Die Rückkehr der Dividende fällt mit einer verbesserten Geschäftsentwicklung zusammen

Bei FACC fällt die erneute Ausschüttung in eine Phase, in der sich mehrere operative Kennzahlen verbessert haben.

Für das Geschäftsjahr 2025 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 984,4 Mio. Euro. Gleichzeitig kündigte FACC im Geschäftsbericht an, für dieses Geschäftsjahr wieder eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie vorzuschlagen.

Auch das erste Quartal 2026 verlief positiv. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 11,8% auf 258,2 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich von 4,3 Mio. Euro auf 9,7 Mio. Euro.

Die Dividende lässt sich daraus nicht unmittelbar ableiten. Die zeitliche Abfolge zeigt jedoch, dass die erste Ausschüttung nach fünf dividendenlosen Geschäftsjahren mit einer Phase verbesserter Unternehmenskennzahlen zusammenfällt.

Analysten rechnen mit steigenden Ausschüttungen

Neben der bereits beschlossenen Dividende für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlichen Daten von FactSet auch Analystenschätzungen für die kommenden Jahre. Nach der bei finanzen.net veröffentlichten Konsensschätzung erwarten Analysten derzeit für das Geschäftsjahr 2026 eine Dividende von 0,18 Euro je Aktie. Für 2027 liegt die Schätzung bei 0,31 Euro, für 2028 bei 0,39 Euro.

Diese Werte sind ausdrücklich keine Unternehmensprognosen. Sie fassen die Erwartungen verschiedener Analysten zusammen und können sich mit neuen Unternehmenszahlen oder geänderten Einschätzungen jederzeit verändern.

Dennoch liefern sie einen interessanten Anhaltspunkt. Nach der Rückkehr der Dividende für das Geschäftsjahr 2025 erwarten Analysten derzeit keine einmalige Ausschüttung, sondern eine Fortsetzung der Dividendenzahlungen auf höherem Niveau.

Eine Dividende zeigt, wie ein Unternehmen mit seinem Kapital umgeht

Die Höhe einer Dividende ist nur ein Teil der Unternehmenspolitik. Ebenso wichtig ist die Frage, wann ein Unternehmen überhaupt wieder beginnt, Kapital an seine Aktionäre auszuschütten.

Für das Geschäftsjahr 2025 schlägt FACC eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie vor. Bei 45,79 Mio. dividendenberechtigten Aktien entspricht dies einem Ausschüttungsvolumen von rund 4,6 Mio. Euro. Der deutlich größere Teil des erwirtschafteten Kapitals verbleibt damit weiterhin im Unternehmen.

Die Dividende steht damit nicht nur für eine Auszahlung, sondern auch für die Entscheidung, einen Teil des Gewinns an die Aktionäre zurückzugeben und gleichzeitig ausreichend finanzielle Mittel für die weitere Unternehmensentwicklung vorzuhalten.

Nach dem Comeback entscheidet die Kontinuität

Die erste Dividende nach fünf Geschäftsjahren ohne Ausschüttung ist zunächst eine Momentaufnahme. Ob daraus wieder eine langfristige Dividendenhistorie entsteht, entscheidet sich erst in den kommenden Jahren.

Die aktuell veröffentlichten Analystenschätzungen deuten auf steigende Ausschüttungen hin. Ob diese Erwartungen eintreffen, hängt jedoch von der weiteren Geschäftsentwicklung sowie den jeweiligen Dividendenvorschlägen und Beschlüssen der Hauptversammlung ab.

Gerade deshalb erzählt die Rückkehr der Dividende bei FACC mehr als nur die Höhe einer einzelnen Ausschüttung. Sie markiert den Beginn einer neuen Phase der Kapitalpolitik - deren langfristige Entwicklung sich erst mit den kommenden Geschäftsjahren zeigen wird.

Webinar: Auf Perlensuche in Österreich: Der Blick in die zweite Reihe lohnt!

Dienstag, 07. Juli, 17:00 - 18:00 Uhr

Der österreichische Aktienmarkt zeigt derzeit eindrucksvoll, dass sich der Blick über die großen internationalen Börsen hinaus lohnen kann. Der ATX läuft stark - er performt den DAX sehr deutlich aus. Was macht Österreich als Aktienmarkt aktuell noch interessant?

In unserem Webinar sprechen über Stärken, Besonderheiten und Chancen des österreichischen Marktes. Anschließend werfen wir einen genaueren Blick auf zwei Unternehmen: PORR, einen etablierten Bau- und Infrastrukturkonzern, sowie FACC, einen international tätigen Technologiepartner der Luftfahrtindustrie.

Für Anlegerinnen und Anleger, die Österreich jenseits der üblichen Schlagzeilen besser verstehen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf den österreichischen Aktienmarkt gewinnen: Hier klicken?

----

Lassen Sie sich in den Verteiler für FACC oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler FACC" und/oder "Nebenwerte".

FACC
ISIN: AT00000FACC2
WKN: A1147K
https://www.facc.com

Quellen
https://www.finanzen.net/dividende/facc
https://www.wienerborse.at/en/news/vienna-stock-exchange-news/facc-ag-dividend-2025
https://www.facc.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2026/03/annualreport-facc-2025-en.pdf
https://www.facc.com/de/wp-content/uploads/sites/3/2026/05/facc-beschlussvorschlaege-kombiniert-hv-2025-1.pdf
https://www.facc.com/en/news/continuation-of-growth-facc-increases-earnings-and-revenue-in-q1-2026-strategic-milestones-underline-positive-development/

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit FACC existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der FACC. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von FACC können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von FACC einsehen: https://www.facc.com/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung FACC vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e_reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Nach der Dividende ist vor der Dividende: FACC-Aktie mit Comeback appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AT00000FACC2

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.