Die ASML-Aktie war am Freitag mit einem Kursgewinn von über +5% Spitzenreiter im europäischen Leitindex Eurostoxx 50. Der niederländische Hersteller von Chipproduktionsmaschinen notiert damit nur noch unweit seines Allzeithochs. Dürfen Anleger bald mit neuen Höchstständen rechnen? Das sagen Analysten Wenn es nach der Einschätzung einiger renommierter Banken geht, dann ist die Antwort auf die eingangs gestellte Frage ein klares "Ja". In den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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