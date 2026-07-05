Die DroneShield-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Rallye hingelegt und zählt zu den stärksten Werten im Rüstungs- und Drohnensektor. Nach dem kräftigen Kursanstieg richtet sich der Blick der Anleger nun auf die Frage, ob der Titel seine Aufwärtsbewegung fortsetzen und ein weiteres Allzeithoch erreichen kann. Entscheidend wird sein, ob die Käufer die hohe Dynamik aufrechterhalten und den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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