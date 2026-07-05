Als Jeff Bezos am 05.07.1994 das Unternehmen Amazon.com gründete, ahnte kaum jemand, dass daraus eines der wertvollsten und einflussreichsten Unternehmen der Welt entstehen würde. Amazon begann als unscheinbarer Online-Buchhändler in einer Garage in Bellevue im US-Bundesstaat Washington.Gut drei Jahrzehnte später ist das Unternehmen weit mehr als ein Versandhändler. Amazon ist zugleich Einzelhändler, Marktplatzbetreiber, Logistikkonzern, Cloud-Anbieter, Halbleiterentwickler, Produzent von Unterhaltung, Anbieter künstlicher Intelligenz und einer der größten Investoren in Rechenzentren weltweit.Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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