al-Hudaida - Vor der Küste Jemens im Roten Meer ist am Sonntag offenbar ein Frachtschiff angegriffen worden. Das britische Militär teilte mit, dass das Schiff von unbekannten bewaffneten Angreifern attackiert worden sei. Die Behörden untersuchten derzeit den Vorfall.
Der Vorfall ereignete sich demnach 30 Seemeilen südwestlich von al-Hudaida im Jemen. Das Frachtschiff hatte einen Notruf abgesetzt. Weitere Details waren zunächst unklar.
Bisher hat sich keine Gruppe zu dem Angriff bekannt. Die Huthi-Rebellen im Jemen hatten jedoch gedroht, wieder Schiffe anzugreifen, nachdem sie in letzter Zeit keine Attacken durchgeführt hatten.
Der Vorfall ereignete sich demnach 30 Seemeilen südwestlich von al-Hudaida im Jemen. Das Frachtschiff hatte einen Notruf abgesetzt. Weitere Details waren zunächst unklar.
Bisher hat sich keine Gruppe zu dem Angriff bekannt. Die Huthi-Rebellen im Jemen hatten jedoch gedroht, wieder Schiffe anzugreifen, nachdem sie in letzter Zeit keine Attacken durchgeführt hatten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur