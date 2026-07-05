Kommentar: Jeden Tag galoppiert der KI-Fortschritt schneller nach vorne. Das eröffnet enorme Chancen, zu wachsen, Produkte günstiger herzustellen - doch gleichzeitig steigt die Gefahr, dass die Super-KI unsere Geheimnisse raubt und Unfrieden stiftet.Anthropic verzaubert, verbessert und erschreckt die Welt. Das Transkript eines einstündigen Gesprächs war bisher nur zu 80 Prozent genau und musste von mir 30 Minuten lang nachbearbeitet werden. Bis jetzt. Diese Tage hat Opus 4.8 den Teams-Talk mit Tech-Investor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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