Berlin - Mit Blick auf die hohen Zustimmungswerte für die AfD warnt der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Jörg Dittrich, die eigene Branche vor Stimmen für Parteien an den politischen Rändern.



Dittrich sagte der "Bild", er wünsche sich von vielen Handwerkern, Meistern, die Zukunft zu betrachten. "Nicht die populistische einfache Antwort, sondern miteinander zu ringen in der Demokratie. Ich fordere alle auf, in Parteien einzutreten und an diesem Diskurs teilzuhaben."



Deutschland sei "mit Innovation, Vielfalt, Weltoffenheit und Fleiß zu einer starken Wirtschaftsnation geworden", sagte Dittrich. Und genau das solle man wieder in den Fokus nehmen. Der ZDH-Präsident sagte, viele würden eher die "Sicherheit" wählen. "Das macht mir Sorge, weil es in Richtung Populismus, in einfache Antwort geht. Die Situation, die wir haben, ist komplex, und es gibt diese einfache Antwort nicht", sagte Dittrich. Es müsse daher vor allem um die Frage gehen, welche "komplexe Antwort" man "auf die Herausforderungen unserer Zeit" findet.





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