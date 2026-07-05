Berlin - Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat seinen türkischen Amtskollegen Hakan Fidan kurz vor Beginn des Nato-Gipfels in Ankara wegen Äußerungen über Israel kritisiert.



"Die jüngsten Äußerungen des türkischen Außenministers mit Blick auf Israel sind vollkommen unangemessen", sagte er der "Bild". Israel sei einer anhaltenden Bedrohung aus der Region ausgesetzt und habe das Recht und die Pflicht, seine Bevölkerung zu schützen.



Der türkische Außenminister Fidan hatte Israel beim TV-Sender CNN Türk unter anderem als "Problem der Welt" bezeichnet. Über die Israelis sagte er, diese Menschen seien mit ihrer Politik und ihrer Denkweise zu einer Last geworden, die die Menschheit nicht länger tragen könne.



Wadephul kündigte zudem an, vor dem am Dienstag beginnenden Nato-Gipfel nach Israel zu reisen und den israelischen Außenminister Gideon Sa'ar zu treffen. "Ich werde am Dienstagmorgen noch vor dem Nato-Gipfel nach Israel reisen und mich zu aktuellen Fragen des Nahen und Mittleren Ostens mit meinem Kollegen Sa'ar austauschen", sagte er. Zugleich wolle er einen Beitrag zur Verständigung zwischen Israel und der Türkei leisten. Die Konflikte der Region werde man nur mit einem beiderseitigen Grundkonsens lösen können.





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