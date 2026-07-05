Silverstone - Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat das Formel-1-Rennen in Großbritannien gewonnen. Als Zweiter fuhr in Silverstone George Russell (Mercedes) über die Ziellinie, Lewis Hamilton (Ferrari) komplettierte das Podium.



Mercedes-Pilot Andrea Kimi Antonelli, der von der Pole-Position gestartet war, musste sich mit einem enttäuschenden Ergebnis zufriedengeben, nachdem er mit technischen Problemen zu kämpfen hatte. Am Ende schaffte es der WM-Führende nicht in die Punkte.



Das Rennen begann zunächst mit einem spannenden Start, bei dem beide Ferrari-Piloten an Antonelli vorbeizogen. Leclerc übernahm die Führung und baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Währenddessen kämpfte sich Lewis Hamilton, der ebenfalls eine Strafe absitzen musste, durch das Feld und lieferte sich packende Duelle mit Russell und Max Verstappen (Red Bull).



In der Schlussphase des Rennens sorgte ein Safety-Car-Einsatz für das vorzeitige Ende der Spannung. Verstappen verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte von der Strecke. Letztendlich wurde das Rennen nicht wieder freigegeben.



Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Lando Norris (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls), Arvid Lindblad (Racing Bulls) und Gabriel Bortoleto (Audi). Franco Colapinto (Alpine) holte auf dem neunten Rang zwei Punkte für die WM-Wertung, Pierre Gasly (Alpine) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Audi) schied aus. Das nächste Rennen findet in zwei Wochen in Belgien statt.





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