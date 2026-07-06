New York - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Norwegen im Achtelfinale Brasilien mit 2:1 besiegt. Nach Frankreich, den Niederlanden, Deutschland, Belgien und Kroatien hat mit Norwegen nun zum sechsten Mal in Folge ein europäisches Team einen WM-Titel für Brasilien verhindert.



Das Spiel begann mit einer dominanten Anfangsphase der Norweger, die sich jedoch zunächst nicht in Zählbares ummünzen ließ. Brasilien hatte in der ersten Halbzeit die Gelegenheit, durch einen Elfmeter in Führung zu gehen, doch Bruno Guimaraes scheiterte am norwegischen Torhüter Nyland. Der zeigte eine herausragende Leistung und vereitelte mehrere Chancen der Brasilianer.



In der zweiten Halbzeit erhöhte Norwegen den Druck und kam durch Haaland zu einer weiteren Möglichkeit, die jedoch noch zunächst ungenutzt blieb. Brasilien versuchte, durch Einwechslungen wie Neymar und Endrick das Spiel zu beleben, fand jedoch keine Lücke in der norwegischen Abwehr. Der norwegische Trainer Solbakken bewies ein glückliches Händchen mit der Einwechslung von Schjelderup, der die entscheidende Vorlage zum Siegtreffer lieferte.



Erling Haaland nahm den Ball an und wuchtete ihn in der 79. Minute mit geballter Wikinger-Kraft per Kopf in brasilianische Tor. Haaland wollte noch mehr, in der 90. Minute legte er per Linksschuss nach. In der Nachspielzeit bekam Brasilien nochmal einen Elfmeter, den Neymar sicher verwandelte - es hat den Südamerikanern nichts mehr genutzt.



Norwegen trifft damit am Samstag im Viertelfinale in Miami auf den Sieger der Partie Mexiko-England, die später am Abend ausgetragen wird.





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